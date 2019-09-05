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Задержана девушка, разбившая стекло в банке после ареста Атамбаева

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники УВД Первомайского района Бишкека задержали 17-летнюю девушку, которая предположительно разбила стекло в отделении "Оптима Банк". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Инцидент произошел во время массовых беспорядков в ночь с 8 на 9 августа. После задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева на улицы столицы вышли несколько сотен человек. Часть из них были настроены агрессивно, ломали камеры "Безопасного города", закидывали камнями автомобили, разбрасывали содержимое мусорных баков. Молодую девушку с кирпичом в руке засняли журналисты одного из телеканалов.

9 августа представители банка, обнаружив разбитую витрину, написали заявление в милицию. По снятым кадром удалось установить личность подозреваемой. Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия позволили выйти на ее след. Девушку доставили в следственную службу УВД Первомайского района.

В настоящее время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/381399
Теги:
ГУВД, массовые беспорядки, хулиганство, Бишкек, Кыргызстан
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