Задержана девушка, разбившая стекло в банке после ареста Атамбаева

Сотрудники УВД Первомайского района Бишкека задержали 17-летнюю девушку, которая предположительно разбила стекло в отделении "Оптима Банк". Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Инцидент произошел во время массовых беспорядков в ночь с 8 на 9 августа. После задержания экс-президента Алмазбека Атамбаева на улицы столицы вышли несколько сотен человек. Часть из них были настроены агрессивно, ломали камеры "Безопасного города", закидывали камнями автомобили, разбрасывали содержимое мусорных баков. Молодую девушку с кирпичом в руке засняли журналисты одного из телеканалов.

9 августа представители банка, обнаружив разбитую витрину, написали заявление в милицию. По снятым кадром удалось установить личность подозреваемой. Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия позволили выйти на ее след. Девушку доставили в следственную службу УВД Первомайского района.

В настоящее время расследование продолжается.