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Разыскиваемые за жестокое избиение в Бишкеке братья задержаны

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- Оксана Гут
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Столичная милиция задержала подозреваемых в совершении покушения на убийство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

В ходе проведении комплекса поисковых и оперативно-розыскных мер, сотрудники службы криминальной милиции ГУВД Бишкека вышли на след предполагаемых беглецов, при реализации оперативной информации на территории Кыргызстана были задержаны подозреваемые Бапышов Жаныбек Сейитбекович 1985 года рождения и Сейитбеков Калысбек Сейитбекович 1999 года рождения. Они доставлены в Следственную службу столичной милиции и в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся дополнительные следственные действия.

В ведомстве напоминают, что 28 августа в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась гражданка Д.М. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 28 августа примерно в 07:00 часов возле супермаркета "Ярмарка", расположенного на пересечении улиц Ахунбаева-Курчатова, нанесли ее мужу тяжкие телесные повреждения после чего скрылись в неизвестном направлении. В результате полученных травм гражданин М.А. 1988 года рождения на карете скорой помощи был доставлен в Нацгоспиталь при Минздраве КР.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 138 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК Кыргызской Республики, были назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Также по данному инциденту в Нацгоспиталь при Минздраве КР был доставлен гражданин Б.У. 1988 года рождения с диагнозом переломом верхней челюсти и ушибом мягких тканей.

Данный факт также был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 266 (хулиганство) УК Кыргызской Республики, были назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий за совершения данного преступления сотрудниками службы криминальной милиции УВД Ленинского района Бишкек были установлены подозреваемые лица Бапышов Жаныбек Сейитбекович 1985 года рождения и Сейитбеков Калысбек Сейитбекович 1999 года рождения.

31 августа досудебное производство было переквалифицировано на статьи 39-130 ч.2, п.п.2,4,11,14 (покушение на убийство) УК Кыргызской Республики. По данному факту Следственной службой УВД Ленинского района Бишкека были вручены уведомления о подозрении в совершении преступления родителям подозреваемых лиц.


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URL: https://www.vb.kg/381400
Теги:
ГУВД, задержание, избиение, Бишкек, Кыргызстан, скандал, уголовное дело
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