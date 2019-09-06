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Подозреваемые в попытке убийства сами пришли в ГУВД Бишкека

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- Оксана Гут
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На ютуб-канале Жалбырак ТВ появилось видео, на котором двое подозреваемых в попытке убийства добровольно сдаются милиции.

На кадрах видно, что сегодня ночью в 4.07 часов разыскиваемый Жаныбек Бапышов в сопровождении адвоката пришел в ГУВД Бишкека. Чуть позже в 5.12 подошел и второй подозреваемый – Калысбек Сейитбеков.

Отметим, ранее пресс-служба ГУВД Бишкека распространила сообщение о том, что разыскиваемые ими подозреваемые в жестоком избиение двух мужчин были задержаны в результате реализации оперативной информации.


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URL: https://www.vb.kg/381401
Теги:
ГУВД, избиение, розыск, Бишкек, Кыргызстан, скандал, уголовное дело
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