Подозреваемые в попытке убийства сами пришли в ГУВД Бишкека

На ютуб-канале Жалбырак ТВ появилось видео, на котором двое подозреваемых в попытке убийства добровольно сдаются милиции.

На кадрах видно, что сегодня ночью в 4.07 часов разыскиваемый Жаныбек Бапышов в сопровождении адвоката пришел в ГУВД Бишкека. Чуть позже в 5.12 подошел и второй подозреваемый – Калысбек Сейитбеков.

Отметим, ранее пресс-служба ГУВД Бишкека распространила сообщение о том, что разыскиваемые ими подозреваемые в жестоком избиение двух мужчин были задержаны в результате реализации оперативной информации.