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Чемпионат мира-2022. Кыргызстан проиграл Таджикистану отборочный матч

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- Екатерина Улитина
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Сборная Кыргызстана по футболу проиграла Таджикистану со счетом 0:1. Матч второго этапа отборочного тура Чемпионата мира по футболу, накануне, 5 сентября прошел в Душанбе.

Автором единственного гола в игре оказался футболист таджикистанской сборной Алишер Жалилов. Героем сборной Кыргызстана стал голкипер Павел Матяш. Он несколько раз за игру спасал ворота сборной от попадания.

Напомним, по итогам жеребьевки, отборочные игры Кыргызстан играет в группе F вместе с Таджикистаном, Монголией, Мьянмой и Японией. Для кыргызстанской сборной прошедший матч стал первым в цикле отборочных игр. Следующую встречу игроки сборной проведут с Мьянмой 10 октября.


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URL: https://www.vb.kg/381402
Теги:
спорт, Таджикистан, футбол, чемпионат мира, Кыргызстан
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