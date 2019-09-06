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Комиссия по ситуации в Кой-Таше: Созданы две рабочие группы

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- Оксана Гут
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Состоялось очередное заседание Государственной комиссии по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Руководитель Госкомиссии Жениш Разаков ознакомил членов комиссии с регламентом работы и повесткой заседания.

Члены Госкомиссии приняли решение сформировать две рабочие группы по изучению причин и условий возникновения событий в селе Кой-Таш.

Кроме того, в ходе заседания комиссия заслушала информацию Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

На следующем заседании будет заслушана информация председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики Орозбека Опумбаева, министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева, полномочного представителя правительства в Чуйской области Алтынбека Намазалиева.


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URL: https://www.vb.kg/381403
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Жениш Разаков, ГКНБ, МВД, задержание, массовые беспорядки, правительство, Чуйская область, Кыргызстан
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