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Челябинские таможенники задержали контрафактные кроссовки из КР (фото)

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- Евгений Денисенко
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Грузовик с большой партией детской обуви, следовавший из Кыргызстана, задержали на КПП "Троицк" (Челябинская область) сотрудники мобильной группы Челябинской таможни. Все 2400 пар кроссовок с изображением Микки Мауса, оказались, как сообщили в этом ведомстве, с признаками подделки.

Выяснилось, что груз доставлялся в Новосибирск, где и подлежал реализации. По предварительным данным, сумма материального ущерба, нанесенного правообладателю торговой марки, превысила 3 миллиона рублей.

Контрафактная продукция изъята и передана полиции Троицка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров"). Санкция по ней предусматривает до двух лет лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/381404
Теги:
контрабанда, Россия, Кыргызстан
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