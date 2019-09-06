Челябинские таможенники задержали контрафактные кроссовки из КР (фото)

Грузовик с большой партией детской обуви, следовавший из Кыргызстана, задержали на КПП "Троицк" (Челябинская область) сотрудники мобильной группы Челябинской таможни. Все 2400 пар кроссовок с изображением Микки Мауса, оказались, как сообщили в этом ведомстве, с признаками подделки.

Выяснилось, что груз доставлялся в Новосибирск, где и подлежал реализации. По предварительным данным, сумма материального ущерба, нанесенного правообладателю торговой марки, превысила 3 миллиона рублей.

Контрафактная продукция изъята и передана полиции Троицка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров"). Санкция по ней предусматривает до двух лет лишения свободы.