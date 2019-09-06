Общественники Ямала подружились с коллегами из Кыргызстана

Проводить совместные с кыргызстанскими соотечественниками мероприятия будут представители Ямало-Ненецкого регионального отделения общественной организации "Союз женщин России". Такая договоренность достигнута по итогам недавней поездки ее делегации в Кыргызстан, сообщили в департаменте внешних связей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Этот визит состоялся в рамках проекта "Семейный театр и семейное чтение как средство популяризации русского языка и литературы среди соотечественников, проживающих за рубежом". Сам проект является победителем конкурса грантов президента Российской Федерации 2019 года. По приезду в КР ямальские театралы-любители вместе с соотечественниками-кыргызстанцами поставили и показали в селе Бостери Иссык-Кульской области музыкальный спектакль "Крокодил" по сказке Корнея Чуковского. Также ямальцы привезли с собой современную и классическую литературу на русском языке для детей и взрослых.

Участником проекта с кыргызской стороны выступил Русский культурный центр "Гармония". Партнеры провели совместный круглый стол, поделились планами на будущее и подписали соглашение о сотрудничестве. Гости также встретились с сотрудниками представительства федерального агентства "Россотрудничество" в КР, наметили совместные проекты. В том числе - в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.