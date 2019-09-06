Милиционеры Каракола помогли отцу-одиночке собрать ребенка в школу (фото)

Сотрудники милиции Каракола помогли 9-летнему мальчику собраться в школу. Об этом сообщает руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Он рассказал, что 53-летний житель города Каракол один воспитывает сына с трехмесячного возраста. В этом году мальчику исполнилось 9-ть лет и он пошел во второй класс средней школы города. В связи с тем, что отец ребенка относится к социально уязвимым слоям населения, то одеть школьника – задача для него сложная.

Узнав об этой проблеме сотрудники милиции ОВД Каракола на свои средства приобрели школьную форму, канцтовары, рюкзак и другие принадлежности, необходимые для учебы.

При вручении подарков 9-летнему мальчику сотрудники милиции также узнали, что данная семья на протяжении уже восьми лет живет без электричества в доме из-за неуплаты. К обращению о помощи в решении этой проблемы с пониманием отнеслась и администрация РЭС Каракола, которая в тот же день подключила дом к электричеству.

9-летний Иман обновками остался очень доволен. В свою очередь, сотрудники милиции дали ему свое напутствие, чтобы он оправдал доверие своего отца хорошей учебой.