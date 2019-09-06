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Осужденного на 14 лет бывшего прокурора перевели в колонию-поселения

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- Екатерина Улитина
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Экс-руководителя Следственной службы Генеральной прокуратуры Кылычбека Арпачиева перевели из колонии усиленного в колонию-переселения №45.

Как сообщили в ГСИН еще в июле суд принял это решение, после обращения руководства ГСИН и адвоката с просьбой пересмотреть приговор в связи со вступлением в силу новых кодексов.

Сначала суд снизил срок Арпачиева с 14 до 10 лет. В связи с тем, что осужденный отбыл более 1/3 срока, его перевели в колонию поселения.

Напомним, Кылычбека Арпачиева задержали с поличным в его кабинете в момент получения взятки. За решение вопроса главе следственной службе передали 100 тысяч долларов. В 2016 году Первомайский районный суд Бишкека признал Арпачиева виновным, назначив ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Адвокат оспорил это решение в Городском суде.


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URL: https://www.vb.kg/381408
Теги:
Генеральная прокуратура, коррупция, приговор, суд, Кыргызстан
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