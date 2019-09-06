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Официально. Место главы Нарынской области занял Эмилбек Алымкулов

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- Оксана Гут
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Аманбай Кайыпов освобожден от занимаемой должности полномочного представителя правительства Кыргызской Республики в Нарынской области согласно поданному заявлению. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отметим, разговоры о том, что Аманбай Кайыпов уволен начались еще пару дней назад. В частности, после опубликованных фотографий с открытия школы из контейнеров в селе Кенеш Нарынской области.

Вакантный пост занял Эмилбек Алымкулов, который для этого сначала был освобожден от занимаемой должности мэра города Нарын согласно поданному заявлению.

Распоряжением премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева бывший градоначальник стал полномочным представителем правительства КР в Нарынской области.


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URL: https://www.vb.kg/381410
Теги:
Нарынская область, правительство, увольнение, школа, Аманбай Кайыпов, Кыргызстан, мэр, скандал, Мухаммедкалый Абылгазиев
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