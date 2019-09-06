Из Омской области вернули кыргызский виноград и сливы

Ввоз из Кыргызстана около 18 тонн нектаринов, винограда, сливы пресекли работники Управления Федеральной службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Омской области.

По информации Управления Россельхознадзора, весь груз перевозился без фитосанитарного сертификата страны – экспортера, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние подкарантинной продукции. Ее, как сообщили перевозчики, предусматривалось реализовать в дальнейшем на территории Московской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. Но дальше международного автомобильного пункта пропуска "Ольховка" на россйско-казахстанской границе, где груз был остановлен, он не проследовал.

В соответствии со статьей 10.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции") перевозчики были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. А сама машина с фруктово-ягодной продукцией отправлена под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора с территории России в Казахстан, для последующего возвращения в Кыргызстан.