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Из Омской области вернули кыргызский виноград и сливы

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- Евгений Денисенко
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Ввоз из Кыргызстана около 18 тонн нектаринов, винограда, сливы пресекли работники Управления Федеральной службы РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Омской области.

По информации Управления Россельхознадзора, весь груз перевозился без фитосанитарного сертификата страны – экспортера, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние подкарантинной продукции. Ее, как сообщили перевозчики, предусматривалось реализовать в дальнейшем на территории Московской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. Но дальше международного автомобильного пункта пропуска "Ольховка" на россйско-казахстанской границе, где груз был остановлен, он не проследовал.

В соответствии со статьей 10.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ ("Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции") перевозчики были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. А сама машина с фруктово-ягодной продукцией отправлена под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора с территории России в Казахстан, для последующего возвращения в Кыргызстан.


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URL: https://www.vb.kg/381413
Теги:
задержание, продовольствие, Россия, Кыргызстан, фитосанитарный контроль
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