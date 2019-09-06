На ТЭЦ Бишкека произошла авария. Пострадали два электрослесаря

На ТЭЦ Бишкека произошла авария, в результате которой одна из турбин временно остановилась. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Электрические станции".

Во время инцидента два электрослесаря получили ожоги 1-ой и 2-ой степени.

" Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное и находится под особым контролем компании", - говорится в сообщении ОАО.

Компания отмечает, что пострадавшие получат всю необходимую помощь. Что касается оборудования, то турбина введена в работу, никаких ограничений по выработке электроэнергии не вводилось и вводится не будет.

Причины произошедшего установит специально созданная комиссия.