Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Штормовое предупреждение: 9, 10 сентября в Кыргызстане дожди

233  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

11-12 сентября ночью в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей местами ожидаются заморозки до 0…-2°

Штормовое предупреждение: 9, 10 сентября на большей части территории Кыргызстана дожди. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

9 сентября днем и 10 сентября на большей части территории ожидаются дожди, в горных районах снег, в отдельных районах Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду.

Ожидается значительное понижение температуры воздуха:

9-10 сентября в долинной зоне Чуйской области ночью 6…11°, днем 12…17°, в предгорных районах ночью 3…8°, днем 11…16°, в долинной зоне Таласской области ночью 3…8°, днем 11…16°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью 9…14°, днем 17…22°, в предгорных районах ночью 6…11°, днем 15…20°, в горных районах ночью -2…+3°, днем 6…11°, в высокогорных районах -4…-9°, днем -2…+3°. 10-11 сентября в Иссык-Кульской котловине и в зоне земледелия Нарынской области ночью 3…8°, днем 12…17°,в горных районах ночью -2…+3°, днем 6…11°, в высокогорных районах ночью -5…-10°, днем -3…+2°.

11-12 сентября ночью в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей местами ожидаются заморозки до 0…-2°.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, отмечают в ведомстве.

7 сентября ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

7 сентября днем и 8 сентября без осадков.

9 сентября ночью в Чуйской, Талаской, Джалал-Абадской областях в отдельных районах дожди, в горных районах снег, по остальной территории без осадков.

11 сентября ночью в отдельных районах Иссык-Кульской области, в горных районах Чуйской области ожидаются осадки, по остальной территории без осадков. 11 сентября днем без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, 10-11 сентября по акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 метров в секунду.

12-13 сентября в горных районах возможны слабые осадки, в зоне земледелия преимущественно без осадков. Небольшое повышение дневной температуры воздуха.

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области на 7-11 сентября

7 сентября ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

7 сентября днем, 8 сентября и 9 сентября ночью без осадков.

9 сентября днем и 10 сентября на большей части территории временами дожди, в горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные.

11 сентября ночью в отдельных районах ожидаются осадки, днем без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 8 сентября днем и 9-11 сентября в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городу Каракол на 7-11 сентября

7 сентября ночью дождь, гроза.

7 сентября днем, 8 сентября и 9 сентября ночью без осадков.

9 сентября днем, 10 сентября и 11 сентября ночью временами дожди, грозы.

11 сентября днем без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 8 сентября днем и 9-11 сентября с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городу Чолпон-Ата на 7-11 сентября

7 сентября ночью дождь, гроза.

7 сентября днем, 8 сентября и 9 сентября ночью без осадков.

9 сентября днем, 10 сентября и 11 сентября ночью временами дожди, грозы.

11 сентября днем без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 8 сентября днем и 9-11 сентября с усилением до 15-20 м/с.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381426
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  