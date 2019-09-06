Штормовое предупреждение: 9, 10 сентября в Кыргызстане дожди

11-12 сентября ночью в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей местами ожидаются заморозки до 0…-2°

Штормовое предупреждение: 9, 10 сентября на большей части территории Кыргызстана дожди. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

9 сентября днем и 10 сентября на большей части территории ожидаются дожди, в горных районах снег, в отдельных районах Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областей осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду.

Ожидается значительное понижение температуры воздуха:

9-10 сентября в долинной зоне Чуйской области ночью 6…11°, днем 12…17°, в предгорных районах ночью 3…8°, днем 11…16°, в долинной зоне Таласской области ночью 3…8°, днем 11…16°, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью 9…14°, днем 17…22°, в предгорных районах ночью 6…11°, днем 15…20°, в горных районах ночью -2…+3°, днем 6…11°, в высокогорных районах -4…-9°, днем -2…+3°. 10-11 сентября в Иссык-Кульской котловине и в зоне земледелия Нарынской области ночью 3…8°, днем 12…17°,в горных районах ночью -2…+3°, днем 6…11°, в высокогорных районах ночью -5…-10°, днем -3…+2°.

11-12 сентября ночью в зоне земледелия Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областей, в предгорных районах Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей местами ожидаются заморозки до 0…-2°.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, отмечают в ведомстве.

7 сентября ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

7 сентября днем и 8 сентября без осадков.

9 сентября ночью в Чуйской, Талаской, Джалал-Абадской областях в отдельных районах дожди, в горных районах снег, по остальной территории без осадков.

11 сентября ночью в отдельных районах Иссык-Кульской области, в горных районах Чуйской области ожидаются осадки, по остальной территории без осадков. 11 сентября днем без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, 10-11 сентября по акватории озера Иссык-Куль с усилением до 15-20 метров в секунду.

12-13 сентября в горных районах возможны слабые осадки, в зоне земледелия преимущественно без осадков. Небольшое повышение дневной температуры воздуха.

Прогноз погоды по Иссык-Кульской области на 7-11 сентября

7 сентября ночью в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

7 сентября днем, 8 сентября и 9 сентября ночью без осадков.

9 сентября днем и 10 сентября на большей части территории временами дожди, в горных районах снег, в отдельных районах осадки интенсивные.

11 сентября ночью в отдельных районах ожидаются осадки, днем без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 8 сентября днем и 9-11 сентября в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городу Каракол на 7-11 сентября

7 сентября ночью дождь, гроза.

7 сентября днем, 8 сентября и 9 сентября ночью без осадков.

9 сентября днем, 10 сентября и 11 сентября ночью временами дожди, грозы.

11 сентября днем без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 8 сентября днем и 9-11 сентября с усилением до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городу Чолпон-Ата на 7-11 сентября

7 сентября ночью дождь, гроза.

7 сентября днем, 8 сентября и 9 сентября ночью без осадков.

9 сентября днем, 10 сентября и 11 сентября ночью временами дожди, грозы.

11 сентября днем без осадков.

Ветер западный 4-9 м/с, 8 сентября днем и 9-11 сентября с усилением до 15-20 м/с.