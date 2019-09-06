Посол Беларуси вручил кыргызстанским ветеранам юбилейные медали (фото)

Сегодня в Бишкеке Посол Беларуси в КР Андрей Страчко вручил юбилейные медали "75 лет освобождения Беларуси" участникам ВОВ из Кыргызстана.

По словам посла, многие кыргызстанцы участвовали в освобождении Беларуси от немецких захватчиков.

- 3 июля исполнилось 75 лет освобождения нашей республики от немецко-фашистских захватчиков. В апреле президент Александр Лукашенко подписал указ об учреждении юбилейной медали. Я рад возможности вручить ее ветеранам в торжественной обстановке, - отметил Андрей Страчко.

В мероприятии также приняли участие президентский камерный оркестр "Манас" под управлением Эрниса Асаналиева, эстрадная певица Эльнура Самарбекова, вокалист Ырыскелди Сатыбалдиев и другие.

Две военные песни исполнила супруга, воевавшего в Беларуси, Алесея Ерохина Надежда Ерохина.