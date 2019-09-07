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Спасатели из КР отправились на чемпионат мира среди пожарных

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- Евгений Денисенко
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Юбилейный,15-й Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в период с 8 по 16 сентября в Саратове. Участие в нем примут команды из 26 стран, включая Кыргызстан.

Также, как сообщили в МЧС РФ, ожидается приезд руководителей чрезвычайных и правоохранительных ведомств из ряда государств. Состязания будут проходить под эгидой Международной спортивной федерации пожарных и спасателей. В рамках этих соревнований состоятся чемпионат мира среди мужчин и женщин, а также среди юношей и юниоров, среди девушек и юниорок.

Померяться силами соперникам предстоит в подъеме по штурмовой лестнице, в преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развертывании и эстафете. Всего в чемпионате планируется участие свыше 600 человек. Для них подготовлена, кроме того, большая культурная программа.

Спасатели Кыргызстана регулярно участвуют в различных международных соревнованиях, организуемых по линии МЧС. И не единожды демонстрировала на них хорошую подготовку, в том числе в чемпионатах по пожарно-спасательному спорту.


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URL: https://www.vb.kg/381438
Теги:
МЧС, пожар, чемпионат мира, Кыргызстан
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