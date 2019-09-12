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МИДы стран СНГ укрепят партнерство

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- Евгений Денисенко
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Проект Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств СНГ доработан на заседании экспертной группы, прошедшем в Исполнительном комитете Содружества. Участие в заседании приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, проинформировали в Исполкоме СНГ.

Эта программа предусматривает, как заявлено, конкретные действия по развитию и укреплению внешнеполитического сотрудничества стран Содружества как в рамках СНГ, так и в международных организациях. А также определяет механизмы и направления взаимодействия по ключевым глобальным и региональным проблемам.

Эксперты рассмотрели и согласовали поступившие от государств замечания и предложения к проекту Программы и проект решения Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ по данному вопросу. Теперь оба документа будут направлены в страны Содружества для внутригосударственного согласования и в установленном порядке внесены на рассмотрение в МИД.


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URL: https://www.vb.kg/381444
Теги:
Казахстан, Россия, СНГ, сотрудничество, Кыргызстан, МИД
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