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Фильм из КР вошел в шорт-лист фестиваля документального кино "Россия".

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- Евгений Денисенко
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Опубликован шорт-лист XXX Открытого фестиваля документального кино "Россия". В него вошли 46 работ из 6 стран и 7 регионов России. Одна из этих картин – лента бишкекского документалиста Ибадыллы Аджибаева "Учитель", которая рассказывает о единственном учителе в селе Кен-Суу Нарынской области Токтожуме Стаханове.

В целом же, как рассказали организаторы фестиваля, в этом году на участие в проекте было подано около 500 картин из 12 стран. Свои работы представили режиссеры из большинства постсовестких государств. За право войти в шорт-состязались как большие творческие коллективы с участием сопродюсеров из США, Франции и Финляндии, так и небольшие студии телевидения, например, из российского поселка Уральский.

Фестиваль "Россия" - старейший и самый известный форум документалистов РФ и стран постсоветского пространства. Все годы своего существования фестиваль, как подчеркивают в его оргкомитете, занимается пропагандой документального кино, способствует формированию его высокого социально-культурного статуса, сохранению единого кинематографического пространства на постсоветской территории

Мероприятия фестиваля будут проходить с 1 по 6 октября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Новоуральске, Невьянске и Первоуральске. В рамках специальных показов на нем также будут продемонстрированы работы режиссеров Франции, Норвегии, Швеции, Польши, Китая, Индии, Бразилии. Победителей XXX Открытого фестиваля документального кино "Россия"объявят в Екатеринбурге 6 октября.


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URL: https://www.vb.kg/381445
Теги:
кино, Россия, фестиваль, Кыргызстан, учитель
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