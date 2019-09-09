В Бишкеке задержаны грабители. Милиция ищет других пострадавших

Сотрудники столичной милиции задержали подозреваемых в ограблении. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Ограбление произошло еще 16 августа. Двое неизвестных мужчин в масках, примерно в 4 часа утра, проникли в частный дом на улице Гагарина, и угрожая ножом завладели мобильным телефоном "Самсунг", золотыми ювелирными украшениями, а также забрали 6 тысяч долларов.

"В ходе проведения комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники второго отдела городской милиции УВД Ленинского района Бишкека вышли на след предполагаемых преступников, при реализации оперативной информации на территории столицы были задержаны подозреваемые У.Б. 1987 года рождения и Д.А. 1999 года рождения и доставлены Следственную службу УВД Ленинского района . В порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек", - говорится в сообщении ГУВД Бишкека.

Сейчас оперативники продолжают расследование и устанавливают других лиц, которые возможно пострадали от действий злоумышленников. В милиции просят пострадавших отозваться и сообщить всю имеющуюся информацию по номерам телефонов: 0(312) 44-44-57, 0(555) 10-26-70, 0(708) 80-70-27 и 102.