Текебаев: Я готов к сотрудничеству с реальными политическими силами

Но сначала для политика главное - добиться оправдательного приговора суда

Лидер партии "Ата-Мекен" Омурбек Текебаев готов к сотрудничеству с реальными политическими силами, в том числе и с властями. Об этом он заявил в интервью elgezit.

В случае юридической, политической реабилитации, естественно, я буду участвовать в политической жизни страны. Я готов к сотрудничеству с реальными политическими силами, в том числе и с властями. Сотрудничество предполагает согласование, совместные действия и компромиссы. Это сложный процесс. Если по важным вопросам не будет достигнут компромисс, я непременно скажу об этом своим избирателям. Покажу, в чем ошибочность действий правительства, парламента или президента. В этом можете быть уверены, - заявил политик.

При этом он подчеркивает, что сегодня для него главной задачей остается - добиться оправдательного приговора суда.

Ближайшие месяцы, нам пока неизвестно как долго будет длиться этот процесс, я со своими адвокатами буду работать над этой задачей. Второе: я буду наслаждаться семейным счастьем. Третье: буду заниматься своим здоровьем, и, наконец, буду уделять внимание решению некоторых бытовых вопросов, которых немало накопилось. Поэтому в ближайшие несколько месяцев я при всем желании не могу быть политически активным. Тем более, решением суда моя свобода достаточно серьезно ограничена, - сказал Омурбек Текебаев.

Напомним, лидер "Ата-Мекен", экс-депутат ЖК был в 2016 году по обвинению в коррупции. С самого начала уголовное дело в отношении него называли политическим преследованием со стороны власти Алмазбека Атамбаева. Верховный суд осудил политика на 8 лет. Несколько недель назад, стало известно что суд пересмотрит уголовное дело в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. 29 августа Омурбека Текебаева отпустили из-под стражи в колонии, где он отбывал наказание, назначив новую меру пресечения - домашний арест.