Когда откроют улицу Токтогула? "Бишкектеплосеть" затягивает сроки

Мэрия Бишкека выражает обеспокоенность из-за затянувшегося ремонта на улице Токтогула. В муниципалитете подчеркнули, что дорога от проспекта Манаса до Молодой Гвардии должна была быть открыта еще 25 августа, позже подрядчики пообещали, что откроют проезд не ранее 10 сентября. Сегодня стало известно, что дорога в ближайшие дни не откроется.

Ремонтом на этом участке занимается строительная компания "Юнис Курулуш", которую наняло ОАО "Бишкектеплосеть" для ремонта магистральной теплосети. По условиям договора компания должна была восстановить асфальтное покрытие после завершения работ. Однако, эти обязательства до сих пор не исполнены и неизвестно, когда будут выполнены.

"Санитарно-экологическая инспекция мэрии уже составила протокол согласно статье 119 Кодекса Кыргызской Республики "О нарушениях". По результатам работы, комиссия примет решение о наложении штрафа компании "Юнис Курулуш" в размере 23 тысяч сомов", - говорится в сообщении мэрии.

Идентичная ситуация складывается со строительством эстакадного моста. В связи с проведением реконструкции тепловых сетей, осуществляемой ОАО "Бишкектеплосеть", между ул. 7 апреля и ул. Достоевского, приостановлено строительство моста. ОАО "Бишкектеплосеть" несколько раз отодвигало сроки начала работ по ряду их внутренних нерешенных вопросов, отмечают в мэрии.

Теперь китайская компания согласовывает с мэрией перенос дорожных работ на следующий год.

"Несмотря на неоднократные требования мэрии города Бишкек ОАО "Бишкектеплосеть" срывает график производственных работ по строительству дорог. Мы обеспокоены, что ремонт теплотрассы на улице Токтогула идет медленно, без должного контроля со стороны ОАО "Бишкектеплосеть" и взаимодействия со службами мэрии, а начало отопительного сезона совсем скоро", - заключили в муниципалитете.