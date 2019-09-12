Посол КР в США принял участие в подготовке к сессии Генассамблеи ООН

В Государственном департаменте США состоялась коллективная встреча послов стран Центральной Азии с исполняющей обязанности помощника Государственного секретаря США Элис Уэллс. Встреча прошла в рамках формата взаимодействия "Центральная Азия + США", участие в ней принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в США Болот Отунбаев.

Как сообщили в посольстве КР в США, стороны обсудили подготовительный процесс к планируемой, в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Государственного секретаря США в формате "С5+1". В предварительной повестке дня значится три основных вопроса: сотрудничество в области борьбы с международным терроризмом, укрепление границ и экономического взаимодействия.

Участники встречи озвучили приоритеты своих государств в данных сферах. И договорились продолжить сотрудничество в рамках формата на основе взаимной выгоды и национальных интересов.

Сама Элис Уэллс в феврале 2019 года уже посещала государства Центральной Азии. В рамках ее визита в Бишкек было подписано Совместное заявление о возврате в Кыргызстан незаконно выведенных активов семьей Курманбека Бакиева на сумму более 4 млн.долларов. Отмечалось, что факт такого возврата стал итогом работы правительства КР на протяжении последних восьми лет и - первым случаем возвращения бюджетных средств, незаконно выведенных из страны.