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Посол КР в США принял участие в подготовке к сессии Генассамблеи ООН

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- Евгений Денисенко
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В Государственном департаменте США состоялась коллективная встреча послов стран Центральной Азии с исполняющей обязанности помощника Государственного секретаря США Элис Уэллс. Встреча прошла в рамках формата взаимодействия "Центральная Азия + США", участие в ней принял Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в США Болот Отунбаев.

Как сообщили в посольстве КР в США, стороны обсудили подготовительный процесс к планируемой, в рамках очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и Государственного секретаря США в формате "С5+1". В предварительной повестке дня значится три основных вопроса: сотрудничество в области борьбы с международным терроризмом, укрепление границ и экономического взаимодействия.

Участники встречи озвучили приоритеты своих государств в данных сферах. И договорились продолжить сотрудничество в рамках формата на основе взаимной выгоды и национальных интересов.

Сама Элис Уэллс в феврале 2019 года уже посещала государства Центральной Азии. В рамках ее визита в Бишкек было подписано Совместное заявление о возврате в Кыргызстан незаконно выведенных активов семьей Курманбека Бакиева на сумму более 4 млн.долларов. Отмечалось, что факт такого возврата стал итогом работы правительства КР на протяжении последних восьми лет и - первым случаем возвращения бюджетных средств, незаконно выведенных из страны.


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URL: https://www.vb.kg/381457
Теги:
Болот Отунбаев, Курманбек Бакиев, ООН, США, Кыргызстан, посол
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