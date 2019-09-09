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Омурбек Бабанов. Поддержка Москвы и возможный арест

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- Виктория Гунгер
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В обществе с недавнего время активно ходит информация о грядущем аресте политика Омурбека Бабанова. На данный момент в отношении него идет расследования по многочисленным эпизодам Финполицей и Госкомитетом нацбезопасности.

Надо отметить, что на нынешней политической арене Омурбек Бабанов, по словам отечественных экспертов, наиболее сильный молодой политик, обладающий немалым электоратом и поддержкой среди населения. Этому способствовал его достойный уход после озвучивания итогов президентских выборов 2017 года. В отличие от многочисленных коллег по цеху, он не стал создавать напряжение и оспаривать итоги избирательного процесса.

Это, к слову, наглядно показывает его политическую зрелость. Более того, он выдержал с достоинством и серьезный натиск со стороны бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Примечателен и тот факт, что на данный момент Омурбек Бабанов – единственный, кто может продолжить пророссийский курс Кыргызстана. Во-первых, этому предшествовали два года его нахождения в России. А это однозначно можно расценивать, как предоставление ему политического убежища. Тем более, что Алмазбек Атамбаев в последнее время все больше стал придерживаться прозападного курса. Возможно, поэтому, Москва и не стала вмешиваться в его судебные процессы. Нельзя назвать лояльным к Кремлю и Омурбека Текебаева. А вот тот факт, что Бабанов по-прежнему находится на свободе, есть вероятность определенных договоренностей с Москвой, которая могла выступить гарантом его безопасности в Кыргызстане.

Уверены, что Омурбек Токтогулович не окажется за решеткой и отечественные политологи. Так, по словам Марса Сариева, явки на допросы, конечно, сильно выматывают Бабанова. И в ходе расследования многочисленных эпизодов его дел есть шанс, что он не успеет подготовиться к выборам 2020 года. То есть, фактически он будет нейтрализован, как кандидат.

Однако до ареста дело вряд ли дойдет.

- Судебно-следственные проволочки - вопрос договороспособности Омурбека Токтогуловича с властью. Если он хочет побыстрее избавиться от них, то должен, как Омурбек Текебаев, ограничить свои амбиции до приемлемых для действующей власти. Тем более, Бабанов пока непонятен ей, - говорит VB.KG Марс Сариев. - У него есть огромный потенциал и электорат. В любом случае, я не думаю, что у Бабанова есть опасность оказаться за решеткой. При таком раскладе власть приобретет мощный протестный накал в обществе. Особенно с учетом, что трения на региональном уровне уже сейчас возрастают. Особенно среди элитных групп "север-юг". И здесь Бабанов стал бы знаменем. Скорей всего, его вымотают длительными процессами.

Оптимальный вариант сейчас – назначить его премьер-министром. Но этот пост поднимет еще больше популярность Бабанова в обществе. Это опасно уже для будущих президентских выборов, считает политолог.

- Так как не исключено, что он автоматически может стать президентом. Поэтому следствие в отношении Бабанова идет не так резво, как в случае с Текебаевым. К тому же, Бабанову, как растущему политику, не выгодно очерчивать рамки, - подчеркнул Сариев.

Уверен, что у Бабанова минимальные шансы попасть за решетку и бывший сотрудник ГКНБ, эксперт Максат Мамытканов.

- У него достаточно средств, чтобы компенсировать все предъявляемые ему правоохранительными органами претензии. К тому же, по нынешнему законодательству, при восстановлении ущерба, уголовные дела автоматически прекращаются. Вопрос сейчас лишь, в какую сумму это обойдется, - отметил VB.KG Мамытканов.

Как говорили герои одного известного фильма: "Он же памятник! Кто же его посадит?!". Бабанов в этом смысле, скорее, знамя электората, причем протестного. И нынешняя власть это прекрасно понимает. Да и любое дело против политика-патриота общество уже будет рассматривать не с точки зрения экономики, а исключительно, как политическое давление.


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URL: https://www.vb.kg/381465
Теги:
Марс Сариев, Омурбек Бабанов, уголовная ответственность, Финполиция, Уголовный кодекс, Москва, Кыргызстан, политика
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