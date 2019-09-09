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В Бишкеке появится новый парк и городской скейтдром

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- Екатерина Улитина
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С начала осени мэрия Бишкека начала строительство и благоустройство еще одного парка, расположенного пересечении улиц Тулебердиева и Кокчетавской.

В новом парке площадью 11 гектаров появится первый городской скейтдром.  Подробный дизайн проекта будет презентован и выставлен на общественные обсуждения в ближайшее время, обещают в муниципалитете.

"Для автовладельцев муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" построит парковку на 120 машин. Кроме того в парке будут проложены тротуары и установлено порядка 150 скамеек, также вокруг парка предусмотрена велодорожка протяженностью в 1660 метров.

В целях безопасности бишкекчан по всему периметру парка будут установлены камеры видеонаблюдения и пункт охраны", - говорится в сообщении мэрии.

В пресс-службе мэрии Бишкека отмечают, что это один из масштабных проектов МП "Бишкекасфальтсервис" по благоустройству нашего города.

Параллельно со строительством парка МП "Бишкекасфальтсервис" начало капитальное строительство улицы Тулебердиева, будет отремонтирован отрезок протяженностью 1,2 км от ул. М. Ганди до ул. Саадаева.

Строительство нового парка и реконструкция ул. Тулебердиева будут завершены уже к концу ноября этого года.


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URL: https://www.vb.kg/381469
Теги:
мэрия, строительство, парк, Бишкек, ремонт дорог
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