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В Токмаке мужчина избил до смерти сожительницу за тысячу сомов

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники СКМ ОВД города Токмак задержали мужчину по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений своей сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным правоохранительных органов, 17 августа женщина 1957 года рождения поступила в территориальную больницу с тяжелыми травмами от побоев. Медики сообщили о пациентке в милицию. Немедленно на место выехала оперативно-следственная группа.

Спустя несколько дней, 29 августа женщина не приходя в сознание скончалась. В ЕРПП преступление было зарегестрировано по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

"В ходе принятых мер сотрудниками СКМ ОВД города Токмок по подозрению в совершении данного преступления был задержан сожитель погибшей Т.С., 1968 года рождения, ранее неоднократно судимоый за кражи и хранение наркотиков", - говорится в сообщение ГУВД Чуйской области.

Выяснилось, что сожители, выпив, поссорились из-за пропавших тысячи сомов.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в СИЗО.


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URL: https://www.vb.kg/381470
Теги:
Токмак, убийство, Чуйская область, Кыргызстан, уголовное дело
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