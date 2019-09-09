В Токмаке мужчина избил до смерти сожительницу за тысячу сомов

Сотрудники СКМ ОВД города Токмак задержали мужчину по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений своей сожительнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным правоохранительных органов, 17 августа женщина 1957 года рождения поступила в территориальную больницу с тяжелыми травмами от побоев. Медики сообщили о пациентке в милицию. Немедленно на место выехала оперативно-следственная группа.

Спустя несколько дней, 29 августа женщина не приходя в сознание скончалась. В ЕРПП преступление было зарегестрировано по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".

"В ходе принятых мер сотрудниками СКМ ОВД города Токмок по подозрению в совершении данного преступления был задержан сожитель погибшей Т.С., 1968 года рождения, ранее неоднократно судимоый за кражи и хранение наркотиков", - говорится в сообщение ГУВД Чуйской области.

Выяснилось, что сожители, выпив, поссорились из-за пропавших тысячи сомов.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в СИЗО.