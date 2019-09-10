В Новосибирске осудили кыргызстанца за грабеж

Ленинский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего гражданина Кыргызской Республики Адылбека Кадиржанова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, установлено, что 2 декабря 2018 года в 6 часов утра Кадиржанов в городском компьютерном клубе совершил нападение на девушку-администратора. Ворвавшись в клуб, грабитель обхватил рукой ее шею, приставил нож к горлу и потребовал отдать ему все деньги, находящиеся в кассе. В это время охранник, открыв входную дверь, стал звать на помощь. Кадиржанов, опасаясь быть задержанным, оттолкнул администратора, поранив ее ножом в области локтевого сустава, и скрылся с места преступления.

В суде обвиняемый вину в разбое полностью признал. И рассказал, что на преступление его толкнуло тяжелое материальное положение. Накануне в этом же компьютерном клубе он проиграл 10 тысяч рублей, которыми должен был погасить проценты по кредиту. И путем ограбления намеревался вернуть себе деньги.

Суд приговорил Кадиржанова к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с приговором, защитник осужденного обжаловал его в апелляционную инстанцию Новосибирского областного суда, просив смягчить назначенное Кадиржанову наказание. Но эта судебная инстанция приговор оставила без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.