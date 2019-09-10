В Кыргызстане зарегистрировано 1805 случаев заболевания ОРВИ

Подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начинается, как правило, в холодное время года. Этому способствует высокая устойчивость вируса гриппа к низкой температуре и снижение защитных сил человека при переохлаждении.

Каждый год с октября месяца отмечается постепенный подъем заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

С началом похолодания температуры атмосферного воздуха отмечается рост заболевших негриппозными вирусными инфекциями, такими как парагрипп, аденовирусы, респираторно-синтициальный вирус и т.д. Несмотря на то, что они протекают в более лёгкой форме, чем грипп, ослабленные люди, лица старше 65 летнего возраста, часто болеющие дети при несвоевременно начатом лечении тяжело переносят эти вирусные инфекции, особенно дети младшего возраста.

По оперативным данным на 36 неделе (т.е. 02.09.19г. по 08.09.18г.) по сравнению с прошлой неделей (35 неделя т.е. с 28.08.19г. 01.09.19г.) отмечается небольшой подъем (на 5,9%) заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций, зарегистрировано 1805 против 1703 случаев, а по сравнению с аналогичной неделей 2018 года заболеваемость ниже на 1,7% (36 неделя 2018 г. - зарегистрировано 1796 случаев, и.п. на 100 тыс. население составлял 29,0).

Для Кыргызской Республики по данным лабораторного мониторинга грипп начинается с декабря месяца.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в предстоящем эпидемическом сезоне 2019-2020гг. будут циркулировать следующие виды гриппа, которые включены в состав противогриппозной вакцины:

- вирус, подобный A/Brisbane/02/2018 (H1N1) pdm09;

- вирус A(H3N2);

- вирус, подобный B/Colorado/06/2017.

В целях усиления профилактических мероприятий и недопущения осложнений от гриппа среди населения, Министерством здравоохранения проведен тендер и закуплено 150 088 доз противогриппозной вакцины, согласно разнарядке, вакцина доставляется по всем регионам страны. Данная вакцина предназначена для групп риска (медицинские работники, лица с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети, дети детских домов, школ интернатов, беременные и т.д.).

Кроме этого закуплены реактивы, тест системы для вирусологических лабораторий ДПЗиГСЭН, ЦПЗиГСЭН г.Бишкек, Кара-Сууйского, Иссык-Атинского районов для установления этиологической структуры гриппа, а также на случай выявления новых видов гриппа.

Основные меры профилактики:

- Перед выходом на улицу смазывайте нос оксолиновой мазью

- При возвращении домой промойте нос водой или раствором морской воды

- Занимайтесь спортом, закаливайте организм, чаще мойте руки

- Включайте в рацион питания свежие фрукты, салаты содержащие витамины

- Чаще проветривайте помещение

- Получите профилактическую вакцину против гриппа.

Если вы заболели:

- при первых признаках заболевания принимайте меры предосторожности, кашляя или чихая, прикрывайте рот и нос платком;

- регулярно и тщательно мойте руки;

- если чувствуете себя больным – оставайтесь дома, не отправляйте детей в школу и детсады, отмените поездку если вы куда-то едете, вызывайте скорую помощь или семейного врача;

- для индивидуальной защиты от заболевания следует носить марлевую повязку со сменой каждые 4 часа.