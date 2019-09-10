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В Бишкеке появились урны для сбора пластика в виде большой бутылки

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- Оксана Гут
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Мэрия города Бишкек совместно с молодыми предпринимателями в рамках акции "Бишкек без пластика" начали устанавливать специальные урны для сбора пластика. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Две урны высотой более двух метров, каждая из которых может вместить в себя порядка тысячи пластиковых бутылок, уже установлены в новом парке на Южной магистрали по предложению вице-мэра Рыспека Сарпашова.

Урна представлена в виде инсталляции – большой бутылки. Подставка обеспечивает опору, тем самым урна не занимает большую площадь. Данные конструкции не требуют больших вложений, удобны для сбора пластика в целях переработки, отмечают в муниципалитете.

Собранные пластиковые бутылки будут вывозить сами организаторы проекта с 12 ночи до 5 утра в зависимости от накопления и сдавать в местные цеха на переработку.

На сегодняшний день молодые предприниматели ведут переговоры со спонсорами на изготовление еще 60 урн. В мэрии отмечают, что себестоимость одной такой урны составляет 7 тысяч сомов.

- Дорогие бишкекчане и гости столицы, пожалуйста, доносите мусор до урн и бережно относитесь к нашему любимому городу, - мэрия Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/381481
Теги:
бизнес, мусор, Бишкек, Кыргызстан, Помощь, мэрия
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