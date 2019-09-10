Возможен ли импичмент президента Кыргызстана?

Заявления по поводу начала процедуры импичмента действующего президента, кроме как популизмом, не назовешь. Чтобы обвинить главу государства в совершении тяжких преступлений должны быть веские основания. Поэтому, данное предложение сторонников Алмазбека Атамбаева не только нереальное, но и не обоснованное. Об этом VB.KG сообщил юрист и политолог Кайрат Осмоналиев.

- Я лично не вижу ни правовых, не моральных оснований для такой процедуры.

Согласно статьи 67 Конституции КР, президент может быть отрешен от должности только на основании выдвинутого Жогорку Кенешем обвинения, подтвержденного заключением генерального прокурора. Решение о выдвижении обвинения и отрешения от должности должно быть принято большинством от общего числа депутатов. А инициатива исходить не менее от 1/3 парламентариев, то есть, более 40 депутатов. Причем, при наличии заключения специальной комиссии, - пояснил Осмоналиев.

Он напомнил, что в Кыргызстане еще не было прецедентов, когда действующего президента отрешали от должности путем импичмента.

- К тому же, сами депутаты вряд ли пойдут на такой шаг. Для этого, в первую очередь, необходим независимый и самостоятельный парламент. Нынешний же состав ЖК – один из самых комфортных для власти за всю историю. Что касается главы ГКНБ Опумбаева и главы МВД Джунушалиева, то вопрос их отставок или работы на должности решает непосредственно президент. Выдвигать подобные инициативы без его одобрения невозможно. Поэтому, все сделанные недавно сторонниками Алмазбека Атамбаева заявления из категории "невероятного". А процедура импичмента и вовсе на грани фантастики. По крайней мере, в той ситуации, которая сложилась сегодня, - заключил Кайрат Осмоналиев.

Напомним, члены СДПК обратились с официальным заявлением к генеральному прокурору КР Откурбеку Джамшитову с требованием возбудить уголовные дела в отношении главы ГКНБ Опумбаева, руководителей спецназа "Альфа" ГКНБ, а также министра ВД Кашкара Джунушалиева по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Социал-демократы требуют от генпрокурора написать заявление об отставке и предъявить Сооронбаю Жээнбекову обвинение в совершении государственных преступлений, чтобы начать процедуру импичмента.