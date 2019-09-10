Кыргызстан примет участие во Всемирной акции по очистке планеты от мусора

21 сентября в рамках Всемирного дня чистоты в Кыргызстане пройдет субботник, в котором примут участие тысячи волонтеров. Об этом сообщает Бюро коммуникаций ТАГС.

Всемирная акция по очистке планеты от стихийного скопления мусора в местах общественного пользования, а также на территории природных парков и водоемов состоится одновременно в более чем 150 государствах. Сотни миллионов неравнодушных жителей, выйдя на субботник, продемонстрируют свою приверженность экологическому образу жизни, стремление сохранить здоровую окружающую среду, чистую Землю для следующих поколений.

Идея проведения Всемирного дня чистоты принадлежит активистам из Эстонии. Именно в этой стране зародилось движение "Сделаем!", которому в этом году исполняется 10 лет. За это время субботник успел стать международным и привлек 18 миллионов человек по всему миру.

Всемирный день чистоты призван обратить внимание общественности на экологическую ситуацию в стране и в мире. Проблема загрязнения окружающей среды ежегодно уносит жизни миллионов людей, активисты призывают граждан не только присоединиться к субботнику, но и задуматься о постоянном сохранении чистоты в общественных местах, о разумном потреблении ресурсов и их правильной утилизации.

Официальным страновым партнером мирового движения "Сделаем!" выступает общественный фонд "Эко Деми". Кампанию поддерживает аппарат президента Кыргызской Республики, аппарат правительства Кыргызской Республики, общественные организации, государственные и коммерческие структуры.

Впервые Кыргызская Республика присоединилась к глобальному субботнику в 2018 году. Акцию поддержали неравнодушные граждане, школьники, студенты, работники государственных и частных учреждений, предприниматели, представители малого и крупного бизнеса, лидеры общественного мнения. Всего более 5 тысяч организаций. Сотни тысяч участников из Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской и Нарынской областей очистили от мусора более 90 локаций, включая водохранилища, ущелья, парковые зоны, лесополосы и каналы, собрав за один день чуть менее 8 тыс. тонн мусора, половину из которого составляет пластик, четверть - стекло, остальные 25% - иные отходы.

В 2018 году акция привлекла в Кыргызстане более 400 000 человек. А это 11, 42 % дееспособного населения страны – беспрецедентный случай для республики, который был отмечен организаторами всемирного движения в Таллине. Кыргызстан вошел в семерку самых активных государств-лидеров по числу участников акции на долю населения.

Подготовка к акции, посвященной Всемирному дню чистоты-2019, несколько месяцев, в течение которых фонд с помощью партнеров и волонтеров проводил еженедельные субботники во всех областях, определял проблемные зоны, работал с муниципальными органами.

Планируется, что с помощью общереспубликанского субботника 21 сентября будет проведена очистка, минимум, 50% территории страны. Собранный мусор будут сразу сортировать и отправлять на муниципальные свалочные полигоны.

ОФ "Эко Деми" призывает всех граждан, представителей бизнеса, органов государственной власти, а также медиа поддержать мероприятие и внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в стране.