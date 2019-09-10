Больше половины кандидатов на должность судей отклоняет президент

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 сентября, принял председателя Совета по отбору судей Эльмиру Барыктабасову. Об этом сообщает отдет информационной политики аппарата президента.

Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул важность повышения качества отборочного конкурса для судей.

Он отметил, что во главе судебно-правовой реформы стоит человеческий фактор. В этой связи призвал при рассмотрении кандидатур на замещение вакантных должностей судей учитывать не только профессиональные, но и личностно-нравственные качества кандидатов.

Глава государства также обратил внимание на необходимость совершенствования законодательной базы, регулирующей процесс отбора судей, в целях устранения отдельных пробелов.

Президент Сооронбай Жээнбеков добавил, что жесткие требования выдвигаются и к составу Совета по отбору судей, необходимо обеспечить полную прозрачность его деятельности, исключить всевозможные коррупционные риски.

Эльмира Барыктабасова проинформировала Главу государства о деятельности Совета в рамках реализации судебно-правовой реформы, об эффективности проделанных работ и ближайших планах на будущее.

Как было отмечено, с декабря 2017 года по сентябрь 2019 года из 171 кандидатуры на должность судей, внесенных на рассмотрение Президента Кыргызской Республики, кандидатуры 63 судей по обоснованным причинам были отклонены и возвращены в Совет по отбору судей.