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В Москве наградили книги из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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В ходе завершившейся XVI Московской международной книжной выставки-ярмарки состоялось награждение победителей ряда международных конкурсов, в том числе конкурса "Искусство книги". Его лауреатами стали и представители Кыргызстана.

Как отметили в оргкомитете ММКВЯ-2019, этот конкурс - главный смотр книгоиздателей и полиграфистов стран Содружества Независимых Государств. Он проходит с 2004 года под эгидой Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств СНГ. Задачей конкурса является поощрение лучших издательских проектов, активизация взаимодействия в сфере литературы и издательского дела, популяризация лучших достижений в области книжного искусства и развитие взаимообмена духовными и культурными ценностями между народами.

В нынешнем году на конкурс, который проводился по одиннадцати номинациям, было представлено 80 изданий семи стран СНГ: Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.

В номинации "Лучшая книга для детей и юношества" жюри решило присудить три диплома первой степени. Его удостоены серия книг "Избранные произведения классиков для детей" (Азербайджан), "Все краски белого света: Сказки для маленьких художников" (Беларусь) и серия книг "Детям об искусстве" (Международный общественный фонд "Инициатива Розы Отунбаевой", Кыргызстан).

Поощрительными дипломами награжден и ряд книг. Среди них "Эхо Туркестана" (К. Качибеков, Т.Жанузаков…. – Бишкек, "Мега Формат", 2019);

Награды победителям вручили специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и исполнительный директор МФГС Анатолий Иксанов.


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URL: https://www.vb.kg/381501
Теги:
книги, конкурс, Россия, культура, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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