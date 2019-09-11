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В Бишкеке "Мерседес Бенц" влетел в грузоподъемник

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- Оксана Гут
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В Бишкеке легковой автомобиль врезался в грузоподъемник. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД столицы.

По данным ведомства, 10 сентября в мкр "Джал 29" примерно в 20:00 часов 49-летний Т.Б. водитель автомашины "Мерседес Бенц" двигался в восточном направлении и на пересечении с улицей Тыналиева совершил столкновение с грузоподъёмником (кран) под управлением Ж.У., который двигался по улице Тыналиева в северном направлении.

В результате ДТП водитель автомашины марки "Мерседес Бенц" и его пассажир были госпитализированы.

Собранные материалы переданы в СС по ДТП СУ ГУВД города Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/381502
Теги:
ДТП, Бишкек, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие
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