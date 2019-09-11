Кандидат на пост министра образования поддержал переход на латиницу

Кандидат на пост министра образования Каныбек Исаков поддержал идею перевести кыргызский алфавит на латиницу. Об этом он заявил сегодня, 11 сентября, на заседании Жогорку Кенеша, где обсуждают его назначение.

Лидер парламентской фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов поинтересовался у Каныбека Исакова, когда Кыргызстан сможет перейти на латинский алфавит.

Это не переход, это возвращение к истокам. Многие выдающиеся кыргызстанцы, например Касым Тыныстанов выступал за возвращение к написанию слов латинскими буквами, но он был репрессирован. Сможем ли мы продолжить его дело? - поинтересовался депутат.

Каныбек Исаков, который является филологом кыргызского языка поддержал предложение депутата.

Если у государства будет возможность перевести алфавит, я полностью поддержу эту идею. Мы будем работать над этим, - пообещал Исаков.

Он добавил, что переход на латиницу актуален с точки зрения интеграции с тюркоязычными странами.