"Низкий поклон вам, учителя, за счастливое детство наших детей!"

В редакцию VB.KG обратились несколько десятков родителей учеников бишкекской школы-гимназии №4. Они написали коллективное письмо и попросили опубликовать его. Речь в нем совсем не о школьных поборах, переполненных классах или качестве учебников, что, собственно, и удивляет.

Родители, напротив, выразили школьному коллективу благодарность на трех листах бумаги. Отметили комфортные условия обучения, безопасность, современное оснащение, индивидуальный подход к детям, гармоничное развитие личности, профессионализм преподавательского состава и много всего прочего.

- Ни для кого не секрет, что сейчас катастрофически не хватает учителей. Многие ушли работать в частные школы, так как там зарплата больше. А мы с радостью видим, что в нашу гимназию в этом году пришло работать много молодых специалистов, что у наших детей проводятся не только все уроки, но и разные кружки, - пишут они.

Родители подчеркивают, что школе, в которую с удовольствием бегут на занятия дети, всегда хочется помогать.

- Все родители хотят для своего ребенка только самого лучшего. Вот так же и мы. Очень важно для нас, чтобы ребёнку было комфортно в школе, чтобы он мог разносторонне развиваться и самореализовываться. (…) Низкий поклон вам, учителя четвертой школы, за счастливое детство наших детей! Трудно сказать, что нам, родителям, пришлось бы делать, если бы не было нашей гимназии. Спасибо Вам за высокий профессионализм! Желаем нашей гимназии процветания и дальнейшего развития! Спасибо, школа! Вот, что хочется сказать, - говорится в письме.