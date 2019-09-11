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Узбекская военная техника появилась на границе. Что происходит?

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- Екатерина Улитина
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Военная техника Узбекистана появилась рядом с линией границы Кыргызстана в Араванском районе Ошской области. Информацию VB.KG подтвердил аким района Курманбек Айтибаев.

По его словам, узбекские военные проводят работы по демаркации границы.

- В этой местности линия границы давно согласована, территория не является спорной. Узбекистан на своей территории проводит работу по демаркации, то есть они устанавливают опознавательные знаки, что здесь проходит линия граница, - рассказал Курманбек Айтибаев.

Он подчеркнул, что с местными жителями была проведена разъяснительная работа.

- Сейчас ситуация стабильная. Скопления людей на границе нет. Когда жителям объяснили происходящее, они с пониманием отнеслись к этому - заключил аким.


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URL: https://www.vb.kg/381513
Теги:
граница, Ошская область, Узбекистан, Кыргызстан
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