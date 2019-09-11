Узбекская военная техника появилась на границе. Что происходит?

Военная техника Узбекистана появилась рядом с линией границы Кыргызстана в Араванском районе Ошской области. Информацию VB.KG подтвердил аким района Курманбек Айтибаев.

По его словам, узбекские военные проводят работы по демаркации границы.

- В этой местности линия границы давно согласована, территория не является спорной. Узбекистан на своей территории проводит работу по демаркации, то есть они устанавливают опознавательные знаки, что здесь проходит линия граница, - рассказал Курманбек Айтибаев.

Он подчеркнул, что с местными жителями была проведена разъяснительная работа.

- Сейчас ситуация стабильная. Скопления людей на границе нет. Когда жителям объяснили происходящее, они с пониманием отнеслись к этому - заключил аким.