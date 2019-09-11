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В Москве пьяный полицейский угрожал пистолетом мигрантам из КР

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- Евгений Денисенко
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В изолятор временного содержания водворен сотрудник полиции Москвы. По информации местных СМИ, он, пребывая в нетрезвом состоянии, повздорил вначале с несколькими приезжими из Кыргызстана, а потом и с собственным коллегой.

Дебошир оказался сотрудником отдела внутренних дел по Тверскому району Москвы. Ввязавшись в уличный конфликт с кыргызстанцами, он стал угрожать им пистолетом. А когда его доставили в отдел полиции, прибывшие на место происшествия стражи порядка, он там напал на дежурного. И, ударив его кулаком в лицо, сломал ему нос. Разбуяневшегося полицейского пришлось разоружить и отправить в ИВС.

Стало известно, что в этот день он находился в отпуске, а на момент обоих инцидентов от него исходил запах спиртного. Начата служебная проверка.


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URL: https://www.vb.kg/381515
Теги:
ИВС, Россия, драка, Москва, Мигрант
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