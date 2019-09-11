Дни Москвы в Бишкеке. Когда и как они пройдут

В Бишкеке с 12 по 14 сентября пройдут Дни Москвы, организованные правительством Москвы для укрепления дружеских и деловых связей двух столиц. Программа будет насыщена деловыми, культурными и спортивными событиями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На экономической конференции правительства Москвы, а также на деловых мероприятиях, которые пройдут 12 сентября в гостинице Hyatt, Москва поделится новыми подходами к управлению городской инфраструктурой, транспортом, государственными услугами, образованием, здравоохранением с мэрией Бишкека, ведь в этом году она возглавила рейтинг "Городов будущего" Foreign Direct Investment Intelligence (FDI) в Восточной Европе. Начало конференции в 10 утра, зал Шайыр, гостиница Hayatt Regency.

Культурная программа охватит все три дня. 12 сентября в 19 часов вечера в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова пройдет концерт современной классической музыки пианистов-виртуозов Bel Suono и вокальной арт-группы "SOPRANO Турецкого".

13 сентября в 9 утра в специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва Восток-5 стартует турнир по самбо.

14 сентября в 10:30 утра состоится любимый москвичами спектакль Московского театра кукол "Царевна-лягушка", а вечером на Cтарой площади пройдет открытие арт-объекта, символизирующего дружбу Москвы и Бишкека, и в завершение - субботним вечером фестиваль джаза и классики Tengri Music, в котором примут участие Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества под руководством Ивана Рудина и Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова

Отметим, что по итогам Дней Москвы будет обсуждаться соглашение о проведении ответных Дней Бишкека в Москве в 2020 году, которые станут частью большой межгосударственной программы мероприятий перекрестных Годов Российской Федерации в КР и Кыргызстана в РФ.