Камчы Кольбаева вызвали в милицию по делу о мошенничестве

Камчы Кольбаев (сейчас по документом его зовут Камы Асанбек) проходит по делу о мошенничестве в качестве свидетеля. Об этом сообщает пресс-службу ГУВД Бишкека.

Сегодня он явился в ОВД Жайылского района Чуйской области для допроса. После беседы со следователем и проведением все следственных процедур его отпустили.

В настоящее время досудебное производство продолжается.

В правоохранительных органах не уточнили о расследовании какого преступления идет речь.

Отметим, Камчы Кольбаев известен в Кыргызстане в качестве лидера организованной преступной группировки. Он был дважды судим за вымогательство, покушение на убийство, хранение огнестрельного оружия, умышленное уничтожение имущества. В 2014 году его судимости были полностью погашены. Он сменил имя на Камчы Асанбек и род деятельности. Теперь он занимается бизнесом в Иссык-Кульской области.