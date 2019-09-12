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Социально уязвимые граждане, наконец, смогут получить жилье в Кыргызстане?

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- Оксана Гут
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Правительство Кыргызской Республики рассматривает вопрос о создании специализированного жилищного фонда для социально уязвимых групп. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

В настоящее время в Кыргызской Республике актуален вопрос обеспечения жильем граждан с ограниченными возможностями здоровья, детей сирот, выпускников интернатных учреждений, а также других социально уязвимых групп.

Ратифицировав Конвенцию ООН о правах ребенка и Конвенцию ООН о правах лиц с инвалидностью, Кыргызстан взял на себя обязательства обеспечить реализацию прав детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе право на жилье.

По предварительным расчетам, для обеспечения жильем лиц с ограниченными возможностями здоровья, необходимо дополнительно изыскать в государственном бюджете более 20 млрд сомов.

В республике несколько тысяч детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, часть из них – круглые сироты. Многие из этих детей, заканчивая учебу, практически остаются без крыши над головой. Согласно законодательству, дети-сироты при достижении 16 лет, не имеющие жилой площади для проживания, пользуются правом внеочередного получения жилья в установленном законодательством порядке.

В этой связи одним из возможных решений вопроса обеспечения жильем социально уязвимых категорий граждан является создание специализированного жилищного фонда, в который могут войти также жилые помещения, переданные на основании договоров с муниципальными властями и в рамках соответствующих судебных решений.

В настоящее время разработан проект Положения о порядке предоставления жилых помещений государственного специализированного жилищного фонда при Министерстве труда и социального развития КР. В Положении предусмотрены механизмы передачи жилых помещений на баланс специализированного жилищного фонда, порядок учета и предоставления жилых помещений, условия пользования жилыми помещениями, регламент взаимодействия и координации государственных органов по предоставлению гражданам жилых помещений и др.

Согласно проекту Положения, рассмотрение вопросов о предоставлении жилищных помещений будут осуществлять комиссии при уполномоченных органах, основной целью которых является соблюдение правил постановки на учет, с целью распределения и использования жилых помещений. Комиссии будут осуществлять деятельность на постоянной основе, формироваться из числа сотрудников районных управлений труда и социального развития, а также соответствующих государственных органов.

Жилищные помещения будут предоставляться за счет конфискованного имущества на основании обвинительного приговора суда, переданного специализированному жилищному фонду по решению уполномоченного органа в сфере управления государственным имуществом или соответствующего органа местного самоуправления, а также пожертвований физических и юридических лиц, международных финансовых институтов и других организаций.

В настоящее время указанный проект Положения проходит процедуры согласования с заинтересованными государственными органами и общественного обсуждения.


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URL: https://www.vb.kg/381525
Теги:
бюджет, инвалиды, правительство, сироты, Кыргызстан, жилье, доступное жилье, квартирный вопрос, Министерство социального развития, Фонд госимущества
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