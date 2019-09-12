Кожобек Рыспаев требует наказать граждан, назвавших их "баранами"

Депутат Кожобек Рыспаев потребовал наказать граждан, которые распространяют информацию, в которой оскорбляют депутатов. Об этом он заявил сегодня, 12 сентября, на сессии парламента.

Рыспаев продемонстрировал сообщение гражданина, который призвал не голосовать на выборах 2020 года за депутатов, "продвигающих" новый закон о профсоюзах. При этом таких депутатов автор сравнивает с баранами.

"Я требую принять меры. Тут даже его номер телефона есть! Нельзя оставлять это безнаказанным, иначе это будет повторяться: То сопли, то бараны, то прицепились к слову "элита". Я считаю, что мы должны поддержать этот закон (закон о профсоюзах - прим.ред), иначе мы выставим себя на посмешище", - сказал Кожобек Рыспаев.

Напомним, на одном из митингов Алмазбек Атамбаев назвал депутатов "чимкириками", с кыргызского это можно перевести как "сопли". После этого, Кожобек Рыспаев в ЖК заявил, что в "парламенте нет соплей. Здесь элита народа". Выражение быстро ушло в народ, в социальных сетях слово "элита" часто используют в саркастических и ироничных высказываниях о депутатах.