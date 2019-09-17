Мамытканов: Соседи должны увидеть, что мы готовы биться за свою землю

Вчерашний инцидент на границе с Таджикистаном с участием вооруженных сил обоих стран является крайне серьезным вопросом и его нужно решать исключительно на уровне главнокомандующих. Об этом редакции VB.KG заявил политолог Максат Мамытканов.

По его словам, если до этого все конфликты были связаны с местным населением, то в первый раз произошла активная перестрелка между военными.

- Самое главное, что таджикская сторона в этом конфликте применила тяжелое вооружение в виде гранатометов и минометов. Военные просто так никогда не выстрелят, даже из пистолета или автомата. Поэтому сейчас надо проводить тщательное разбирательство именно в том плане – почему таджикская сторона применила тяжелое вооружение. Кто отдал такой приказ? Без одобрения сверху такое, практически, невозможно. Только после этого можно сделать какие-либо выводы. Что это было: преднамеренная провокация или превышение силы? – задался вопросом Мамытканов.

Провести такое разбирательство могут поручить только президенты, отметил эксперт.

- Президент по меньшей мере должен позвонить своему коллеге из Таджикистана и потребовать провести совместное расследование для выяснения причин возникновения военного конфликта, приведшего к жертвам с двух сторон. И мы должны требовать этого и президент этим вопросом должен озаботиться в первую очередь. У нас с Таджикистаном оказывается 45 процентов границы являются спорными, и мы должны в долгосрочной перспективе заняться этим вопросом с учетом интересов Кыргызстана, - добавил он.

В то же время политолог убежден, что Кыргызстану необходимо усиливать вооруженную группировку на юге Кыргызстана.

- В первую очередь мы должны усилить нашу южную группировку для того, чтобы наши соседи видели, что мы готовы биться за каждый сантиметр нашей земли, ни пяди не отдадим. Только после того, как они увидят нашу решимость, они сядут за стол переговоров, - заключил Максат Мамытканов.