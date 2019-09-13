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Осенний призыв: Более 3 тыс человек отправились на прохождение службы

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- Оксана Гут
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13 сентября 2019 года в Республиканском сборном пункте состоялись торжественные проводы призывников Чуйской области и города Бишкек, которые поедут к месту дальнейшего прохождения срочной военной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГКДО КР.

Такие же мероприятия будут организованы и в других сборных пунктах республики. Службу призывники (более 3000 человек) будут проходить в соединениях и частях Генерального штаба Вооруженных сил, Государственного комитета по делам обороны, Государственной пограничной службы, Государственного комитета национальной безопасности, ГСИН Кыргызской Республики.

В Госкомитете по делам обороны напоминают, что в соответствии с требованиями Закона "О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах", во исполнение Указа президента КР от 02.08.2019 года. № 100, на основании постановления правительства Кыргызской Республики от 20.08.2019 года № 412 и приказа председателя Государственного комитета по делам обороны Кыргызской Республики от 22.08.2019 года № 429 1 сентября 2019 года на территории Кыргызской Республики началась осенняя призывная кампания в Вооруженные силы КР.

Граждане, достигшие 18-летнего возраста, уже прошли первичную постановку на воинский учет. Для этого повсеместно военными комиссариатами проводилось изучение граждан, подлежащих призыву на военную и альтернативную службы по месту жительства методом беседы с призывником, его родителями, представителями органов местного самоуправления. На основании результатов проведенного изучения призывные комиссии обеспечиваются полными данными о гражданах для принятия ими объективного решения.


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URL: https://www.vb.kg/381564
Теги:
военная служба, Кыргызстан, Госкомитет по делам обороны
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