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В Москве маленькая кыргызстанка выпала из окна

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- Евгений Денисенко
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Срочно госпитализировать пришлось в Москве двухлетнюю дочь трудовых мигрантов из Кыргызстана. Она выпала с балкона третьего этажа дома, в котором снимают квартиру ее родители.

Как сообщают местные СМИ, ребенок с переломами костей свода и основания черепа помещен в реанимацию, врачи бьются за спасение ее жизни. Беда случилась вследствие того, что девочка осталась без присмотра родителей.

За последнее время это не первая подобная трагедия, которая происходит с маленькими кыргызстанцами из-за недосмотра близких. Так, нынешним летом в подмосковном городе Котельники из окон соседних домов, с интервалом буквально в час, выпали двое ребятишек. Один из них – полуторагодовалый сын мужа и жены из Афганистана, другой – полуторагодовалый ребенок из семьи граждан КР, приехавших в Россию на заработки. В первом случае мальчик, упавший с восьмого этажа, разбился насмерть. Маленького кыргызстанца, которого близкие на некоторое время оставили одного дома, и он добрался до открытого окна на пятом этаже, госпитализировали в тяжелом состоянии.

А в другом случае малолетний уроженец КР сорвался в Москве с двенадцатого этажа. По счастью, инцидент произошел поздней весной, когда еще не везде стаял снег. Это и спасло двенадцатилетнего подростка, его падение смягчили ветки дерева и сугроб. Благодаря этому упавший, одетый по-домашнему, в шорты и майку, даже не потерял сознание. Правда, находясь в состоянии шока, он толком не мог объяснить, как все произошло. В дальнейшем выяснилось, что пострадавший воспитывается в многодетной семье, родители мигранты трудятся с утра до позднего вечера. И в тот день он был оставлен в квартире за старшего, приглядывать за младшими по возрасту братом и сестрой.


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URL: https://www.vb.kg/381565
Теги:
несчастный случай, Россия, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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