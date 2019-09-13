В Якутске улицу назовут именем Айтматова (фото)

Укреплению партнерских связей между Кыргызстаном и Республикой Саха (Якутия) были посвящены переговоры, которые провел 11-12 сентября Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов с руководителями этого российского региона.

В ходе рабочей поездки в Якутию Джекшенкулов встретился с исполняющим обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексеем Колодезниковым, членами кабинета министров, руководителем администрации главы Якутии Афанасием Владимировым, и.о. главы городского округа "город Якутск" Максимом Трофимовым, заместителем главы Якутска Павлом Кириллиным, президентом Торгово-промышленной палаты Владимиром Членовым, директором Единого миграционного центра при этой ТПП Владимиром Протоповым, генеральным директором АО "Аэропорт "Якутск" Сергеем Игнатенко, а также с представителями местных органов внутренних дел и миграции.

Как рассказали в посольстве КР в РФ, были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Кыргызстаном и Республикой Саха (Якутия) в торгово-экономической, горнодобывающей, золоторудной, туристической сферах. А также – перспективы поставок из КР в Якутию сельхозпродукции, изделий швейной отрасли, установления прямого авиасообщения с Якутском, организации и проведения в 2020 году совместных бизнес-форумов. Рассматривались также проекты в культурно-гуманитарной сфере - в рамках перекрестного года, каковым объявили 2020-й президенты Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин. Алексей Колодезников дал поручение Министерству по внешним связям и делам народов совместно с Министерством культуры и духовного развития РС(Я) разработать план мероприятий, посвященных этому году.

Речь шла и об увековечении в этой российской республике памяти Чингиза Айтматова, его именем собираются назвать одну из улиц Якутска.

Одной из ключевых тем во время переговоров стало решение проблем трудовых мигрантов из Кыргызстана. В том числе, вопросы упорядочения процедуры постановки их на миграционный учет, оплаты ими административных штрафов, использования национальных водительских удостоверений при осуществлении пассажирских перевозок.

По итогам этих встреч достигнуты конкретные договоренности, подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП КР и РС (Я).

Аликбек Джекшенкулов также встретился со студентами Северо-Восточного федерального университета имени Максима Аммосова, Якутской государственной сельскохозяйственной академии, ответил на вопросы, связанные с прохождения практики, трудоустройством выпускников этих вузов, возможностью увеличения квот на обучение в них. В свою очередь, руководством этих высших учебных заведений отмечены дисциплинированность и успеваемость кыргызких студентов, их активное участие в различных олимпиадах и конкурсах.

Собеседниками посла стали и активисты местной кыргызской диаспоры, другие соотечественники. Им было доложено о мерах, принимаемых руководством Кыргызстана по поддержке его граждан за рубежом, созданию им благоприятных условий для проживания и работы. Аликбек Джекшенкулов также сообщил о скором открытии в Якутске канцелярии посольства, которая будет содействовать решению различных вопросов, возникающих у трудовых мигрантов из КР.

"Мы открываем здесь (в Якутске) канцелярию посольства, в которой станут работать несколько человек. Дипломаты будут работать над тем, чтобы на качественно новый уровень поднять отношения Кыргызской Республики и Якутии", - подчеркнул Джекшенкулов в интервью телеканалу "Якутия 24". По его словам, в отношениях между обеими республиками "непаханое поле, много перспективных вопросов, над которыми надо начать работать".

"Нас объединяет общее: мы - родственные народы, и даже товарищ Аммосов (Максим Аммосов - видный государственный деятель, один из основоположников государственности Якутии и Кыргызстана, в Бишкеке есть улица, носящая его имя, в столичном в Дубовом парке установлен памятник ему, а на здании первого Дома правительства Кыргызстана - мемориальная плита с барельефом Аммосова – VB.KG) был одним из основателей нашей республики, когда страна строилась как государство. Это были первые кирпичики, которые были заложены именно в составе Советского Союза. У нас его очень любят, уважают и ценят", - отметил дипломат.