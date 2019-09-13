Военные КР примут участие в крупнейших российских учениях (фото)

Почти 130 тысяч военнослужащих примут участие в стратегических командно-штабных учениях Вооруженных сил России "Центр-2019", которые пройдут в период с 16 по 21 сентября. Из этого количества до 2250 человек - военные иностранных государств: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана.

Как проинформировали в Министерстве обороны РФ, эти учения является завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки ВС РФ в текущем году. Также в ходе маневров будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции стран-партнеров при решении задач борьбы с международным терроризмом и обеспечения военной безопасности на Центральноазиатском стратегическом направлении.

Комментируя предстоящие учения, Сергей Шойгу отметил: их основная цель – обучить войска ведению военных действий в современных условиях и повысить оперативную совместимость органов военного управления вооруженных сил России и государств-союзников. Учения "Центр-2019" не направлены против других стран, и под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма.

В рамках подготовки к этому масштабному мероприятию уже с июня отрабатывались вопросы локализации вооруженными силами военных угроз, управления группировками войск при предотвращении возможной агрессии в Центральноазиатском регионе. Проведены комплексные специальные учения по всем видам обеспечения.

Учения "Центр-2019" пройдут в два этапа. На первом этапе продолжительностью трое суток органы военного управления уточнят планы применения группировок войск и боевых действий. Российские и иностранные военнослужащие отработают совместные действия по борьбе с международным терроризмом, отразят воздушные удары, проведут разведку местности. На втором этапе группировка нанесет массированный удар по условному противнику.

Основные действия развернуться на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря. Это полигоны "Тоцкий", "Донгуз", "Аданак", "Чебаркульский", "Юргинский", "Алейский и полигонах ВВС и войск ПВО "Ашулук", "Сафакулево" на территории России, а также в акватории Каспийского моря. Ряд тактических маневров - эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями будет - отработан на полигонах других государств (четыре - в Казахстане, один - в Кыргызстане и 201-я российская военная база в Таджикистане).

К маневрам с российской стороны привлекут как войска Центрального военного округа (в подчинении которого находится и авиабаза "Кант" в Кыргызстане) и Каспийской флотилии, так и часть сил Восточного военного округа, Воздушно-десантные войска и Военно-транспортная авиация ВКС РФ. Всего в маневрах будет задействовано более 20 тысяч единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.