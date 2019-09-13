Сооронбай Жээнбеков принял главу Минфина Бактыгуль Жеенбаеву

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 сентября, принял министра финансов страны Бактыгуль Жеенбаеву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Министр Бактыгуль Жеенбаева представила информацию о текущей ситуации в области управления государственными финансами.

В частности, Президент был информирован о ходе исполнения расходной и доходной части республиканского бюджета, поступлений налоговых доходов, финансирования судебно-правовой реформы, ипотечного кредитования, строительства дорог районного значения, строительства объектов социального жилья, мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, повышения доходного потенциала местных бюджетов и развития регионов.

Отмечено, что по итогам августа 2019 года наблюдается положительная динамика по сбору таможенных и налоговых сборов, обеспечено исполнение доходной части бюджета. Активно ведутся работы по автоматизации таможенных процедур и фискализации налоговых процедур.

Как подчеркнула министр, принимаются меры по своевременному завершению капитального ремонта дорог районных центров и городов, строительства и реконструкции автомобильных дорог и мостов, всего протяженностью 139,8 км. Для выполнения дорожно-строительных работ потребность в средствах составила 790,4 млн сомов, на сегодняшний день из республиканского бюджета выделены средства на сумму 600 млн сомов.

Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что особо важное значение имеет финансирование проектов развития, инфраструктуры и государственных программ по обеспечению чистой водой, развития ирригации и цифровизации страны, что необходимо для формирования качественной производственной инфраструктуры для экономического развития.

Глава государства также подчеркнул важность исполнения в полной мере доходной части бюджета, своевременного финансирования работ по обеспечению судебно-правовой реформы, направленной на построение справедливой и независимой системы правосудия.