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КР вместе со странами ШОС создаст информресурс против терроризма

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- Евгений Денисенко
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Укреплению сотрудничества в борьбе с современными вызовами и угрозами было посвящено 35-е заседание Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, которое проходило 12-13 сентября в Санкт-Петербурге. Участие в нем приняли делегации спецслужб Казахстана, , Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая, Пакистана, а также исполнительного комитета РАТС.

Открывая заседание, первый заместитель директора ФСБ России Сергей Смирнов отметил, что обстановка в мире продолжает оставаться напряженной.

"Об этом свидетельствует беспрецедентный характер теракта в Шри-Ланке - стране-партнере по диалогу ШОС. Мы видим, как ряд (международных террористических) организаций перераспределяют имеющиеся в их распоряжении силы и средства, покидают пределы Ближнего Востока и в ходе наших заседаний", - подчеркнул Смирнов.

По его словам, складывающаяся ситуация требует поиска новых консолидированных мер реагирования на глобальные угрозы с момента своего создания. РАТС ШОС на деле доказывает эффективность коллективных усилий в вопросах противодействия современным вызовам и угрозам.

"Нельзя не отметить и поступательное развитие конструктивного взаимодействия пограничных структур компетентных органов ШОС. Утверждаемый сегодня план их работы на 2020 год служит тому наглядным примером. Необходимо приложить максимальные усилия и для выполнения программы сотрудничества государств ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и зкстремизмом на 2019-2021 годы", - заявил первый заместитель директора ФСБ России.

На заседании был обсужден широкий круг тем. В том числе - вопросы противодействия использованию беспилотников в террористических целях, обмена опытом по возвращению к общественной жизни лиц, вызволенных из зон террористической активности, непричастных к противоправной деятельности, включая женщин и детей.

Стороны выступили также за создание информационного ресурса, направленного на разоблачение террористической идеологии, подвели итоги совместных учений, проводившихся в минувшие месяцы. И определили место следующей встречи - она пройдет в марте 2020 года в Ташкенте.


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URL: https://www.vb.kg/381580
Теги:
Россия, терроризм, Кыргызстан, ШОС
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