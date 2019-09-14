В Бишкеке Лексус" столкнулся с "Тойотой", погибла женщина (видео)

Сегодня, 14 сентября, примерно в 6:00 часов водитель Э.Н. за рулем автомашины марки "Лексус" двигаясь по проспекту Жибек-Жолу в восточном направлении и на пересечении с улицей Орозбекова столкнулся с автомашиной марки "Тойота Виш" под управлением водителя Э.М., который двигался по улице Орозбекова в северном направлении.

В результате ДТП пассажирка автомашины марки "Тойота Виш" скончалась на месте. Водитель автомашины марки " Лексус" доставлен в больницу. Обе машины водворены на штрафную стоянку.

Собранные материалы переданы в СС по ДТП СУ ГУВД города Бишкек.