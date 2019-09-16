Кыргызстан привели в пример на всемирном турфоруме в РФ

Перспективы развития сотрудничества рассмотрены в ходе Форума на высшем уровне по вопросам медицинского и оздоровительного туризма в Санкт-Петербурге. Он стал ключевым событием 23-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО), которая проходила в этом городе, в Таврическом дворце 9–13 сентября.

Такие сессии являются крупнейшими событиями для мировой туристической индустрии, нынешняя собрала около1500 делегатов из 158 стран мира, в том числе из Кыргызстана. На одной площадке с этой сессией прошел второй трэвел-форум Saint Petersburg Travel Hub, программа которого включала свыше 10 дискуссионных сессий и круглых столов по актуальным направлениям развития индустрии, таким, как продвижение медицинского и оздоровительного туризма, международное сотрудничество в гуманитарной сфере, использование туристического потенциала регионов и другие.

Выступивший перед собравшимися Генеральный секретарь, руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ Дмитрий Кобицкий отметил, что МПА не только разрабатывает новые модельные законы в сфере туризма, но и реализует важные социальные проекты, способствующие развитию этой отрасли. И в качестве примера привел международный культурно-образовательный форум "Дети Содружества", который МПА регулярно проводит на озере Иссык-Куль по инициативе Кыргызской Республики.

"Мы собираем в лагере детей из разных стран Содружества, и они общаются, обмениваются мнениями, рассказывают и делают презентации о своих государствах, о тех местах, которые они считают возможным и нужным посещать. Это позволяет объединить не только взрослых, но и детей, что сегодня для нас является приоритетом, поскольку способствует сохранению русского языка не только у взрослого населения, но и у детей и молодежи", - сказал Дмитрий Кобицкий. И напомнил присутствующим о том, что именно русский язык является рабочим языком Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В своем докладе Кобицкий подчеркнул важность сближения национальных законодательств государств СНГ в сфере туризма как одного из основополагающих условий развития данной отрасли. "Туризм - это не только пересечение границ, посещение мероприятий, участие в различных событиях. Туризм подразумевает вопросы, связанные с безопасностью, с сохранением культурного наследия, соблюдением таможенных процедур. Законы, которые разрабатывает МПА СНГ, как раз способствуют их решению", - заявил Генеральный секретарь этой международной организации.