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Ситуация на границе. Таджикистан продолжает строительство

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- Екатерина Улитина
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Таджикская сторона продолжает проведение несогласованных работ на неописанном участке кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы КР.

В ведомстве отмечают, что в воскресенье, 16 сентября, ситуация оставалась стабильной. Автомобильная трасса Ош-Баткен-Исфана открыта для передвижения транспортных средств.

"Кыргызская сторона продолжает работы по асфальтированию дороги Кок-Таш – Аксай, ГПС КР осуществляет строительство пограничного поста в местности Дача населенного пункта Аксай Баткенского района.

Таджикская сторона продолжает проведение несогласованных работ на неописанном участке кыргызско-таджикской государственной границы в местности Жака-Орук (Торт-Кочо) Баткенского района Баткенской области", - говорится в сообщении ГПС.

С целью недопущения эскалации конфликтов подразделения пограничной службы на кыргызско-таджикском участке госграницы переведены на усиленный вариант охраны государственной границы.

Координацию действий пограничных подразделений и других государственных органов в Баткенской области осуществляет начальник Главного штаба - первый заместитель председателя ГПС КР полковник Абдикарим Алимбаев.

Напомним, в субботу, 14 сентября, таджикская сторона начала строительные работы на неописанном участке границы. Весь день в этой местности наблюдалось скопление граждан Кыргызстана и Таджикистана. Вечером люди разошлись.


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URL: https://www.vb.kg/381588
Теги:
Баткенская область, граница, приграничные конфликты, Кыргызстан, Погранслужба
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